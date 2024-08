Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17 192,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,233 Prozent höher bei 17 227,64 Punkten in den Handel, nach 17 187,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 260,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 032,17 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 2,38 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 18 398,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 511,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 788,33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 16,43 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SIGA Technologies (+ 26,94 Prozent auf 11,97 USD), Amtech Systems (+ 16,06 Prozent auf 6,36 USD), FreightCar America (+ 12,23 Prozent auf 4,68 USD), Taylor Devices (+ 11,42 Prozent auf 53,74 USD) und Donegal Group B (+ 7,95 Prozent auf 12,76 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sify (-9,17 Prozent auf 0,32 USD), 3D Systems (-8,24 Prozent auf 2,34 USD), Ballard Power (-7,11 Prozent auf 1,83 USD), Cerus (-6,79 Prozent auf 2,06 USD) und Sangamo Therapeutics (-6,68 Prozent auf 0,91 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64 463 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,007 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at