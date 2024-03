Starker Wochentag in Wien: ATX legt zum Start des Montagshandels zu

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Montag fort.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,10 Prozent auf 3 381,99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 108,744 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 380,31 Zählern und damit 0,051 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 378,58 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 378,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 387,23 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 3 440,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 312,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Stand von 3 539,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 0,880 Prozent ein. Bei 3 489,80 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 0,96 Prozent auf 41,20 EUR), Raiffeisen (+ 0,80 Prozent auf 20,12 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,51 Prozent auf 118,60 EUR), Andritz (+ 0,42 Prozent auf 59,25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,37 Prozent auf 8,06 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Wienerberger (-0,93 Prozent auf 31,88 EUR), IMMOFINANZ (-0,71 Prozent auf 20,90 EUR), EVN (-0,63 Prozent auf 23,85 EUR), Erste Group Bank (-0,51 Prozent auf 37,14 EUR) und Telekom Austria (-0,40 Prozent auf 7,43 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38 566 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 23,294 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,67 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at