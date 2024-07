Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der ATX Prime am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag schloss der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 1 843,89 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 1 841,69 Punkte an der Kurstafel, nach 1 841,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 858,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 841,69 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,617 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 18.06.2024, den Stand von 1 798,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 772,38 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 18.07.2023, einen Stand von 1 604,98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,58 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 2,79 Prozent auf 22,10 EUR), BAWAG (+ 2,29 Prozent auf 66,90 EUR), AMAG (+ 1,59 Prozent auf 25,60 EUR), Raiffeisen (+ 1,48 Prozent auf 17,79 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,37 Prozent auf 36,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-3,75 Prozent auf 11,55 EUR), Addiko Bank (-1,45 Prozent auf 20,40 EUR), Andritz (-1,25 Prozent auf 55,50 EUR), DO (-1,21 Prozent auf 163,80 EUR) und Polytec (-1,20 Prozent auf 3,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 753 979 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,074 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,25 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

