Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt nachmittags im Plus

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent aufwärts auf 1 592,63 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,038 Prozent auf 1 586,92 Punkte an der Kurstafel, nach 1 587,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 592,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 576,71 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,461 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, notierte der ATX Prime bei 1 573,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 603,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der ATX Prime bei 1 584,07 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,564 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,96 Prozent auf 28,32 EUR), voestalpine (+ 2,41 Prozent auf 24,68 EUR), Rosenbauer (+ 1,66 Prozent auf 30,60 EUR), Addiko Bank (+ 1,57 Prozent auf 12,90 EUR) und Lenzing (+ 1,52 Prozent auf 36,85 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Semperit (-3,06 Prozent auf 14,58 EUR), FACC (-2,84 Prozent auf 6,16 EUR), Polytec (-2,00 Prozent auf 3,92 EUR), IMMOFINANZ (-1,92 Prozent auf 18,42 EUR) und UBM Development (-1,43 Prozent auf 20,70 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 195 013 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,687 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Die Kapsch TrafficCom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

