Starker Wochentag in Wien: ATX schlussendlich stärker

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,56 Prozent fester bei 3 680,42 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 118,202 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 3 660,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3 660,10 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 688,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 660,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wies der ATX 3 700,62 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2024, den Stand von 3 551,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 178,40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 2,33 Prozent auf 31,56 EUR), Erste Group Bank (+ 2,19 Prozent auf 46,14 EUR), Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 17,05 EUR), voestalpine (+ 1,67 Prozent auf 25,64 EUR) und Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 33,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Andritz (-3,18 Prozent auf 56,35 EUR), DO (-1,69 Prozent auf 163,20 EUR), CA Immobilien (-1,28 Prozent auf 30,90 EUR), Vienna Insurance (-0,82 Prozent auf 30,25 EUR) und AT S (AT&S) (-0,65 Prozent auf 21,42 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 912 990 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at