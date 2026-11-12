Stepan Aktie
WKN: 859510 / ISIN: US8585861003
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12.11.2026 23:00:03
Stepan: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Stepan (NYSE:SCL) reported an 18% increase in adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, a key measure of operational profitability) to $66 million. Volume expansion in specialty chemicals continues to insulate profitability against raw material inflation. Shareholders benefit when a specialty chemical maker captures market share while keeping plant reactors full.
Three things management said stand out.
Stepan expanded organic sales volume by 7% during the quarter despite flat overall chemical market demand. Customer additions in mid-sized tier-two and tier-three accounts offset softer agricultural demand.
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