STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück

Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4 485,77 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,127 Prozent schwächer bei 4 481,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 487,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 481,75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 493,64 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 498,87 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Stand von 4 498,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 900,75 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,62 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,36 Prozent auf 134,25 CHF), BASF (+ 2,01 Prozent auf 46,21 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,49 Prozent auf 58,57 EUR), BP (+ 1,03 Prozent auf 3,88 GBP) und Rio Tinto (+ 0,99 Prozent auf 53,09 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,29 Prozent auf 487,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,03 Prozent auf 3,86 EUR), SAP SE (-0,86 Prozent auf 202,75 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,84 Prozent auf 49,80 CHF) und Allianz (-0,81 Prozent auf 293,40 EUR) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 389 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 501,501 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

