STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Am Mittwoch klettert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,29 Prozent auf 3 959,63 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,031 Prozent stärker bei 3 949,54 Punkten, nach 3 948,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 3 965,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 949,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 3 823,09 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, bei 3 922,50 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.11.2022, einen Stand von 3 742,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 7,43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 141,58 EUR), Novartis (+ 1,33 Prozent auf 86,20 CHF), Diageo (+ 1,29 Prozent auf 28,35 GBP), Richemont (+ 1,24 Prozent auf 114,45 CHF) und Siemens (+ 0,98 Prozent auf 149,10 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2,77 Prozent auf 33,05 EUR), HSBC (-1,65 Prozent auf 6,03 GBP), BP (-0,69 Prozent auf 4,73 GBP), GSK (-0,63 Prozent auf 14,08 GBP) und AstraZeneca (-0,55 Prozent auf 101,36 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 436 117 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 420,781 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

