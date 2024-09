STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 4 449,48 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,070 Prozent auf 4 451,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,86 Punkten am Vortag.

Bei 4 436,48 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 451,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,19 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 234,93 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 05.06.2024, mit 4 530,30 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 964,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,74 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 0,95 Prozent auf 36,67 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,47 Prozent auf 45,01 GBP), RELX (+ 0,39 Prozent auf 35,68 GBP), National Grid (+ 0,39 Prozent auf 10,07 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,37 Prozent auf 60,11 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Novartis (-0,94 Prozent auf 99,97 CHF), Roche (-0,82 Prozent auf 276,90 CHF), Enel (-0,74 Prozent auf 6,85 EUR), Rio Tinto (-0,59 Prozent auf 45,54 GBP) und Nestlé (-0,51 Prozent auf 89,18 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 334 563 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 548,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 9,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

