STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

STOXX 50-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,49 Prozent nach oben auf 4 449,74 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,303 Prozent fester bei 4 441,52 Punkten, nach 4 428,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 441,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 455,31 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 302,61 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.01.2024, einen Stand von 4 091,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Stand von 3 941,10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,74 Prozent aufwärts. Bei 4 455,31 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Glencore (+ 2,64 Prozent auf 4,47 GBP), Rio Tinto (+ 2,37 Prozent auf 51,36 GBP), BP (+ 2,10 Prozent auf 5,06 GBP), BASF (+ 1,87 Prozent auf 53,92 EUR) und HSBC (+ 1,66 Prozent auf 6,29 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Enel (-1,73 Prozent auf 6,09 EUR), GSK (-1,73 Prozent auf 16,79 GBP), Reckitt Benckiser (-1,71 Prozent auf 44,35 GBP), Novartis (-0,95 Prozent auf 86,54 CHF) und RELX (-0,35 Prozent auf 34,12 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 822 089 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 526,717 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,01 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

