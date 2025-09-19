FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Kursrally basiere seiner Ansicht nicht auf neuen Informationen, sondern auf einer gedrückten Stimmung und Bewertung, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Wochen benötige der Pharmakonzern aber eine Verbesserung der Verschreibungstrends, damit sich eine nachhaltigere Entwicklung abzeichne./edh/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.