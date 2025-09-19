Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

19.09.2025 13:22:29

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Die jüngste Kursrally basiere seiner Ansicht nicht auf neuen Informationen, sondern auf einer gedrückten Stimmung und Bewertung, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Wochen benötige der Pharmakonzern aber eine Verbesserung der Verschreibungstrends, damit sich eine nachhaltigere Entwicklung abzeichne./edh/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

