Novo Nordisk Aktie

46,05EUR -0,43EUR -0,91%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 11:32:33

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung angepasst, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten der Aktie für das dritte Geschäftsquartal erschienen gut./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
351,15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten