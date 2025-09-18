Novo Nordisk Aktie

18.09.2025 08:16:58

Novo Nordisk Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Aussagen zum Thema Forschung und Entwicklung (F&E) im Rahmen der Diabetes-Tagung EASD 2025. In puncto F&E-Strategie habe das Management des Pharmakonzerns betont, dass der Schwerpunkt weiterhin auf Adipositas und Diabetes sowie den mit diesen Krankheiten verbundenen Begleiterkrankungen liegt./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 06:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
50,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
369,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

