ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie beschäftigte sich Matthew Weston mit den jüngsten wöchentlichen US-Verschreibungstrends für Novo Nordisks Abnehmmittel Wegovy sowie für Konkurrenzprodukte. Wie erwartet gingen die Wegovy-Verschreibungszahlen für neue Patienten zurück, nachdem sie infolge einer Entscheidung der Apothekenkette CVS für Wegovy und gegen Zepbound von Eli Lilly als bevorzugtes Medikament nach oben gesprungen seien./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

