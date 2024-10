STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

In Europa war am Mittwochabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 4 452,50 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,229 Prozent auf 4 455,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 445,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 474,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 434,87 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,754 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 4 557,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 490,74 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2023, den Stand von 3 886,47 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,81 Prozent zu Buche. Bei 4 584,77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,06 Prozent auf 133,50 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,74 Prozent auf 25,21 GBP), HSBC (+ 1,70 Prozent auf 6,76 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 4,07 GBP) und UBS (+ 1,39 Prozent auf 26,31 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen UniCredit (-2,40 Prozent auf 37,38 EUR), National Grid (-1,77 Prozent auf 10,29 GBP), BAT (-1,74 Prozent auf 27,07 GBP), GSK (-1,71 Prozent auf 14,96 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 478,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 43 019 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 465,543 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,15 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at