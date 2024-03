STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Start im Minus

Der STOXX 50 notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 4 299,70 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,100 Prozent leichter bei 4 299,36 Punkten in den Handel, nach 4 303,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 299,70 Punkte, das Tagestief hingegen 4 296,08 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,378 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 243,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 042,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der STOXX 50 bei 3 918,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,08 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 320,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,59 Prozent auf 48,00 EUR), Rio Tinto (+ 0,92 Prozent auf 50,72 GBP), Enel (+ 0,80 Prozent auf 6,08 EUR), Nestlé (+ 0,71 Prozent auf 92,58 CHF) und BP (+ 0,59 Prozent auf 4,74 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,62 Prozent auf 39,77 EUR), GSK (-1,12 Prozent auf 16,65 GBP), Diageo (-0,53 Prozent auf 29,08 GBP), National Grid (-0,42 Prozent auf 10,55 GBP) und UBS (-0,39 Prozent auf 25,52 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 133 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 524,647 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at