Bayer Aktie
|27,54EUR
|-0,19EUR
|-0,67%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen 11 beziehungsweise 45 Prozent unter den Konsensprognosen, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie verwiesen auf vorsichtige Annahmen für das saisonal schwache Agrargeschäft. Zudem rechnen sie mit höheren Ausgaben, etwa für langfristige, an den Aktienkurs gekoppelte Vergütungen für Management und Mitarbeiter. In den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sehen sie eher positives Überraschungspotenzial./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 06:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,67 €
|
Abst. Kursziel*:
24,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.10.25
|Gute Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
07.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
07.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
07.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15.09.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|27,50
|-0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.