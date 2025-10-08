Bayer Aktie

27,54EUR -0,19EUR -0,67%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 09:39:13

Bayer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal lägen 11 beziehungsweise 45 Prozent unter den Konsensprognosen, schrieben die Analysten in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie verwiesen auf vorsichtige Annahmen für das saisonal schwache Agrargeschäft. Zudem rechnen sie mit höheren Ausgaben, etwa für langfristige, an den Aktienkurs gekoppelte Vergütungen für Management und Mitarbeiter. In den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sehen sie eher positives Überraschungspotenzial./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 06:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,67 € 		Abst. Kursziel*:
24,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten

Analysen zu Bayermehr Analysen

09:39 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.09.25 Bayer Neutral UBS AG
18.08.25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Bayer Neutral UBS AG
12.08.25 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 27,50 -0,81% Bayer

Aktuelle Aktienanalysen

11:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
11:05 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11:03 Alstom Buy Deutsche Bank AG
10:42 UBS Buy Deutsche Bank AG
10:33 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:32 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:47 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:47 BMW Buy Warburg Research
09:45 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:45 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:44 Henkel vz. Buy Warburg Research
09:44 ING Group Overweight Barclays Capital
09:39 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 Sanofi Outperform Bernstein Research
09:11 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
08:55 Apple Neutral UBS AG
08:40 Shell Buy UBS AG
08:37 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 TotalEnergies Buy UBS AG
07:45 Givaudan Neutral UBS AG
07:44 ING Group Buy UBS AG
07:42 Tesla Sell UBS AG
07:41 CTS Eventim Buy UBS AG
07:41 adidas Buy UBS AG
07:39 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Buy UBS AG
06:41 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 easyJet Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen