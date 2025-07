STOXX-Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50

Am Nachmittag agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent auf 4 459,04 Punkte an. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 4 463,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 452,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 485,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 453,13 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,409 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 530,38 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.04.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 567,35 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2024, den Wert von 4 490,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,25 Prozent auf 3,80 GBP), UBS (+ 2,59 Prozent auf 27,33 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,58 Prozent auf 50,63 EUR), BASF (+ 2,14 Prozent auf 42,98 EUR) und Rio Tinto (+ 1,56 Prozent auf 43,31 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen National Grid (-3,08 Prozent auf 10,40 GBP), RELX (-1,86 Prozent auf 38,50 GBP), Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 545,20 CHF), SAP SE (-1,49 Prozent auf 251,80 EUR) und Allianz (-0,70 Prozent auf 340,40 EUR) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18 711 175 Aktien gehandelt. Mit 298,179 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2025 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at