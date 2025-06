FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien der Allianz bei unverändertem Kursziel von 380 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Rhea Shah begründete dies in der am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Versicherungsbranche mit dem geringen Restpotenzial der Allianz-Aktien. Es gebe anderswo bessere Chancen für die Anleger. Shah empfahl die Papiere der NN Group sowie von Phoenix und Prudential zum Kauf./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2025 / 04:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.