STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester

Der Euro STOXX 50 notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Um 12:09 Uhr gewinnt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent auf 5 057,39 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,180 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,084 Prozent auf 5 028,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5 032,59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 058,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 028,35 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,73 Prozent. Vor einem Monat, am 27.08.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 898,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 902,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 131,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,07 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 5,63 Prozent auf 47,85 EUR), Infineon (+ 4,02 Prozent auf 31,87 EUR), Stellantis (+ 3,88) Prozent auf 14,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,24 Prozent auf 59,58 EUR) und BMW (+ 3,03 Prozent auf 80,92 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen UniCredit (-1,38 Prozent auf 39,42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,32 Prozent auf 3,85 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 202,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,49 Prozent auf 491,90 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,48 Prozent auf 133,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BASF-Aktie. 3 001 128 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 308,469 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

