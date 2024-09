STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 1,31 Prozent stärker bei 4 826,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,042 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 777,77 Zählern und damit 0,298 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 763,58 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 829,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 777,77 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 4 671,88 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.06.2024, einen Stand von 5 034,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 242,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,94 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 2,39 Prozent auf 29,57 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,12 Prozent auf 40,07 EUR), SAP SE (+ 2,07 Prozent auf 198,44 EUR), Siemens (+ 1,67 Prozent auf 164,84 EUR) und adidas (+ 1,17 Prozent auf 215,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (+ 0,53 Prozent auf 26,40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,57 Prozent auf 3,73 EUR), Deutsche Börse (+ 0,58 Prozent auf 207,00 EUR), Allianz (+ 0,71 Prozent auf 285,30 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 27,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 312 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 305,921 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent an der Spitze im Index.

