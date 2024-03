STOXX-Handel: STOXX 50 mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 4 319,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,100 Prozent auf 4 299,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 303,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 320,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 296,08 Punkten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,083 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 243,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 042,30 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 3 918,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,56 Prozent aufwärts. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 2,92 Prozent auf 48,63 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 26,62 EUR), Rio Tinto (+ 1,89 Prozent auf 51,21 GBP), Enel (+ 1,71 Prozent auf 6,14 EUR) und Glencore (+ 1,69 Prozent auf 3,92 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,82 Prozent auf 38,85 EUR), Reckitt Benckiser (-1,56 Prozent auf 50,34 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,84 Prozent auf 73,14 EUR), GSK (-0,70 Prozent auf 16,72 GBP) und Diageo (-0,67 Prozent auf 29,04 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 551 931 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524,647 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die Bayer-Aktie hat mit 4,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 10,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at