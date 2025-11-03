Roche Aktie

262,00CHF 3,10CHF 1,20%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 09:10:13

Roche Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
260,70 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11,78%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
261,60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,08%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)mehr Analysen

09:10 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 262,00 1,20% Roche AG (Genussschein)

Aktuelle Aktienanalysen

09:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:10 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Diageo Buy UBS AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:34 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
06:32 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Vodafone Group Sell UBS AG
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 AXA Kaufen DZ BANK
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen