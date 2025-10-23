Roche Aktie

23.10.2025 10:03:31

Roche Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.
Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
274,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-16,06%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
272,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,47%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:03 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Roche Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
20.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Roche Kaufen DZ BANK
