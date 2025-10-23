NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.

Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST



