Roche Aktie

261,00CHF -0,10CHF -0,04%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

27.10.2025 08:19:25

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 270 auf 230 Franken gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Papiere der Schweizer wiesen einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche auf, ohne Rechtfertigung durch entsprechendes Wachstum, schrieb Michael Leuchten am Freitagnachmittag. Mit Blick auf 2030 stehe zudem ein Drittel der Umsätze durch die Mittel Perjeta, Vabysmo, Alecensa, Ocrevus und Hemlibra auf der Kippe./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
271,20 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
261,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

