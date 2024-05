STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,33 Prozent auf 4 470,54 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,173 Prozent stärker bei 4 463,62 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 455,92 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 470,80 Punkte, das Tagestief hingegen 4 463,62 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, lag der STOXX 50 bei 4 391,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, wies der STOXX 50 4 220,86 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2023, einen Stand von 4 050,23 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 9,25 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 470,80 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 1,71 Prozent auf 28,03 GBP), HSBC (+ 1,21 Prozent auf 7,23 GBP), AstraZeneca (+ 1,09 Prozent auf 122,50 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,95 Prozent auf 424,00 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 46,12 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BP (-2,17 Prozent auf 4,93 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,12 Prozent auf 72,48 EUR), Glencore (-0,85 Prozent auf 4,64 GBP), UBS (-0,78 Prozent auf 26,58 CHF) und Rio Tinto (-0,45 Prozent auf 55,66 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 172 105 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 503,658 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at