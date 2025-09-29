NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des

angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"

belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen

Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit

verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain

Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST



