29.09.2025 10:16:56

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des
angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"
belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen
Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit
verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain
Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
15,21 £ 		Abst. Kursziel*:
-7,96%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
15,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,11%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
