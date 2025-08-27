GSK Aktie
|17,19EUR
|0,27EUR
|1,60%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
27.08.2025 09:20:23
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
14,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,79 £
|
Abst. Kursziel*:
-1,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,13%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
25.08.25
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.08.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
20.08.25