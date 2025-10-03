GSK Aktie
|18,83EUR
|0,13EUR
|0,67%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16,47 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16,47 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,00%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.10.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
02.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
02.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.25
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
01.10.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
01.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|16.05.25
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.07.25
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|18,83
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG