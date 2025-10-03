GSK Aktie

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

03.10.2025 07:05:35

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16,47 £ 		Abst. Kursziel*:
-15,00%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16,47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,00%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

07:05 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
