GSK Aktie
|17,05EUR
|-0,05EUR
|-0,29%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Walmsley habe ihr Vertrauen in das Umsatzziel von über 40 Milliarden Pfund bis 2031 und in stabile Ebit-Margen während der gesamten Laufzeit des HIV-Medikaments Dolutegravir bekräftigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Treiber für die besser als vom Markt erwartete Performance seien die Bereiche Onkologie, Atemwegserkrankungen, Immunologie und Infektionskrankheiten./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 20:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
14,75 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,08%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
14,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,15%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
