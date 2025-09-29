GSK Aktie
|17,72EUR
|0,81EUR
|4,76%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1486 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
14,86 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
15,24 £
|
Abst. Kursziel*:
-2,52%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
15,24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,47%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|17,72
|4,76%
