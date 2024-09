STRABAG-Aktie schließt höher: Rasperia-Klage hat "keine wirtschaftlichen Auswirkungen"

Die sanktionierte russische Firma Rasperia Trading, die dem Industriellen Oleg Deripaska zugerechnet wird, hat die STRABAG , ihre Kernaktionäre und die russischen RBI-Tochter in Kaliningrad verklagt und will 1,9 Mrd. Euro Schadenersatz.

Rasperia argumentiert laut Angaben der STRABAG, dass die von ihr gehaltenen STRABAG-Aktien für sie wertlos seien - wegen der Maßnahmen, die die STRABAG und die Kernaktionäre aufgrund der Sanktionen gesetzt haben. Der geforderte Schadenersatz in Höhe von 1,9 Mrd. Euro soll in Russland bei der RBI-Tochter AO Raiffeisen lukriert werden, da eine Vollstreckung in Europa aussichtslos sei. In diesem Kontext wurde auch über die Beteiligung der RBI an ihrer russischen Tochter AO Raiffeisenbank vom Gericht eine Verfügungsbeschränkung verhängt.

Anfang Mai war der Versuch der RBI gescheitert, durch einen komplexen Deal ihr in Russland eingefrorenes Vermögen herauszuholen. Dabei sollten ursprünglich von Deripaska gehaltene Anteile an der STRABAG von der russischen RBI-Tochter erworben werden und dann als Sachdividende an den Mutterkonzern fließen.

Die Raiffeisen-Aktie schloss an der Wiener Börse 7,12 Prozent tiefer bei 16,71 Euro, während die STRABAG-Aktie an der Wiener Börse letztlich 2,43 Prozent im Plus bei 37,95 Euro notierte.

APA