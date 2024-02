Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 19,0 auf 24,0 Euro erhöht. Ihre Empfehlung "buy" haben sie gleichzeitig bestätigt. Die von der RBI gemeldeten Quartalsergebnisse waren durchwachsen ausgefallen, heißt es in der Erste-Analyse. Positiv sehen die Analysten hingegen den geplanten Kauf der Strabag-Anteile von Oleg Deripaska.

Die Erste-Experten halten einen Abschluss der Transaktion für sehr wahrscheinlich und haben daher den Strabag-Anteil in ihr Bewertungsmodell der RBI aufgenommen. Ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 haben sie vor diesem Hintergrund von 5,38 auf 6,57 Euro je Aktie erhöht.

Ein positives Element der Ergebnispräsentation war für die Analysten auch der avisierte Dividendenvorschlag. Trotz des schwächeren Gewinns will der Vorstand den Aktionären eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie anbieten.

An der Wiener Börse konnten RBI-Aktien am Montag im Frühhandel zulegen. Gegen 9.40 Uhr hielte die Titel mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 19,24 Euro.

