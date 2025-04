Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Raiffeisen Bank International von "Accumulate" auf "Buy" erhöht. Das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger deutlich von 20,6 auf 29,0 angehoben.

"Die neuen US-Handelszölle werden das BIP-Wachstum in den mittel- und osteuropäischen Ländern beeinträchtigen, allerdings nur in begrenztem Ausmaß, so die Prognosen unserer Ökonomen. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die RBI ihre Prognose für 2025 bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 nicht wesentlich ändern wird", so Unger in der Analyse.

Das erwartete Ergebnis je Aktie beziffert die Erste Group mit 6,86 Euro für 2025, sowie 6,26 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2025, sowie 1,65 Euro für 2026.

Am Freitag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse gegen 13 Uhr mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 21,14 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

