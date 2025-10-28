Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
28.10.2025 10:06:32
Strombedarf nimmt rasant zu: Altes AKW soll für Google-KI wieder an den Start
Künstliche Intelligenz braucht viel Strom. Damit wächst auch der Bedarf der Tech-Konzerne und stellt diese vor ein Problem. Sie setzen daher vermehrt auf alte Energie-Infrastruktur - so auch Google.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|Monzo replaces boss with former Google executive (Financial Times)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Alphabet A (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Google agrees deal to reopen US nuclear plant with NextEra (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)mehr Analysen
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 045,00
|2,55%
|Alphabet A (ex Google)
|246,60
|0,65%
|Alphabet C (ex Google)
|245,65
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.