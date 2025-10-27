Alphabet A Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet- A-Aktie von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent Seven" genannten US-Tech-Riesen, schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf ein günstiges Gerichtsurteil in den USA, welches eine Belastung für den Aktienkurs beseitigt habe, die starken Finanzkennzahlen und die Innovationsführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet habe den deutlichen Bewertungsrückstand auf die Facebook-Mutter Meta aufgeholt und noch weiter Luft nach oben. Hinter dem Onlinehändler und Tech-Konzern Amazon sei Alphabet die attraktivste Anlage./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
