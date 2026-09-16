Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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16.09.2026 06:00:23
Sullivan & Cromwell discovers private equity
The law firm has hired a team of lawyers from rival Kirkland & Ellis in a push to build a US private equity practiceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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