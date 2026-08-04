|
04.08.2026 13:41:32
Sunoco LP Q2 Income Rises
(RTTNews) - Sunoco LP (SUN) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $205 million, or $0.94 per share. This compares with $86 million, or $0.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 164.5% to $14.259 billion from $5.390 billion last year.
Sunoco LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $205 Mln. vs. $86 Mln. last year. -EPS: $0.94 vs. $0.33 last year. -Revenue: $14.259 Bln vs. $5.390 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!