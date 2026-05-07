Sunrun Aktie
WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053
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07.05.2026 05:48:37
Sunrun Inc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Sunrun Inc. (RUN) announced a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $167.64 million, or $0.62 per share. This compares with $50.01 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 43.2% to $722.23 million from $504.27 million last year.
Sunrun Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $167.64 Mln. vs. $50.01 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.20 last year. -Revenue: $722.23 Mln vs. $504.27 Mln last year.
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