Symbotic-Aktie legt zweistellig zu: Übernahme von Walmart-Geschäftsbereich begeistert Anleger

Symbotic, ein Spezialist im Bereich der Automatisierungstechnologie für die Lieferkette erwirbt Walmarts Geschäftsbereich Advanced Systems and Robotics. Die Anleger honorierten die Unterzeichnung einer entsprechenden Handelsvereinbarung mit deutlichen Kursgewinnen.

• Symbotic akquiriert Walmart-Geschäftsbereich• Symbotic wird ein von Walmart finanziertes Entwicklungsprogramm durchführen• Milliarden-Potenzial für zukünftige Aufträge

Mit dem Ziel vor Augen, eine integrierte automatisierte Lieferkette zu entwickeln, übernimmt die Symbotic Inc. den Geschäftsbereichs Advanced Systems and Robotics des Einzelhandelsriesen Walmart. Die Akquisition fügt Symbotic eine neue Produktkategorie hinzu, um die Möglichkeit der automatisierten Abwicklung von Kundenbestellungen auf lokaler und Filialebene zu nutzen und das Wachstum des E-Commerce zu unterstützen, hieß es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Bereits jetzt ist Symbotic ein führender Anbieter von KI-gestützter Robotertechnologie für die Lieferkette.

Das Gesamtentgelt für die Übernahme beträgt 200 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss und bis zu 350 Millionen US-Dollar in Form von zusätzlichen bedingten künftigen Gegenleistungen, abhängig von der Menge der in Zusammenhang mit einem gemeinsamen Entwicklungsprogramm bestellten APD-Systeme. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Quartal 2025 erwartet.

Milliarden-Potenzial

Die Vertragsparteien haben zudem vereinbart, dass Symbotic eine fortschrittliche Lösung entwickeln, bauen und implementieren soll, um den Walmart-Kunden mehr Einkaufskomfort durch beschleunigte Online-Abhol- und Lieferoptionen in den Geschäften zu bieten. Hierzu werde Symbotic ein von Walmart finanziertes Entwicklungsprogramm durchführen, und wenn die Leistungskriterien erfüllt werden verpflichtet sich Walmart zum Kauf solcher Systeme für Hunderte seiner Accelerated Pickup and Delivery (APD) Zentren.

Die Transaktion und die neuen Vereinbarungen könnten Unternehmensangaben zufolge den zukünftigen Auftragsbestand von Symbotic um mehr als fünf Milliarden US-Dollar erhöhen und eine Mikro-Fulfillment-Lösung hinzufügen, die den adressierbaren Markt allein in den Vereinigten Staaten um mehr als 300 Milliarden US-Dollar erweitert.

So reagiert die Symbotic-Aktie

Anleger sind begeistert: Die an der NASDAQ gelistete Symbotic-Aktie klettert zeitweise um 20,66 Prozent auf 32,30 US-Dollar. Die Walmart-Aktie notiert an der NYSE daneben gleichzeitig 0,18 Prozent tiefer bei 91,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at