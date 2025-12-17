SynBiotic Aktie

SynBiotic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5A5 / ISIN: DE000A3E5A59

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kurssprung 17.12.2025 11:59:38

SynBiotic-Aktie mit Kursverdopplung seit Freitag - Neuer Ankerinvestor

SynBiotic-Aktie mit Kursverdopplung seit Freitag - Neuer Ankerinvestor

Der Kurssprung der SynBiotic-Aktien in dieser Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt.

Durch den Anstieg via XETRA um mehr als 12 Prozent auf zuletzt 3,55 Euro hat sich der Kurs seit Freitag mehr als verdoppelt. In der Spitze wurden am Mittwoch 3,78 Euro gezahlt - ein Kurs, den es letztmals im März gab. Am Montag und Dienstag waren die SynBiotic-Aktien jeweils schon um bis zu 42 Prozent hochgesprungen. Erst in der vergangenen Woche waren sie nahe 1,50 Euro auf ein Rekordtief gefallen.

Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB verwies am Mittwoch darauf, dass das Unternehmen zuletzt mehrere positive Entwicklungen vermeldet habe, die seinen positiven Ansatz mit einer "spekulativen Kaufempfehlung" untermauerten. Er erwähnte zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht zum Kerngeschäft zählenden Tochter, positiven Sektor-Rückenwind und den Einstieg des Hanf-Aktienfonds Cansoul als neuen Ankerinvestor. Am Vortag war vermeldet worden, dass sich dieser im Rahmen einer Barkapitalerhöhung beteiligt hat.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese zeitweise von Regulierungsänderungsplänen angetrieben

Bildquelle: Yellowj / Shutterstock.com

Nachrichten zu SynBiotic SEmehr Nachrichten