Tamboran Resources Aktie
WKN DE: A40CKL / ISIN: US87507T1016
|
12.01.2026 14:44:40
Tamboran Resources Appoints Todd Abbott As CEO
(RTTNews) - Tamboran Resources Corp. (TBN), an oil and gas exploration and production company, on Monday said it has appointed Todd Abbott as Chief Executive Officer, effective January 15.
Abbott brings more than 25 years of upstream oil and gas experience and most recently served as Chief Operating Officer at Seneca Resources Company.
Tamboran Resources said Chairman Richard Stoneburner will continue in the role as chairman following Abbott's appointment.
On Friday, Tamboran Resources Corp closed trading, 1.91% lesser at $26.19 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tamboran Resources Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.