KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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10.05.2026 11:56:05

Tank maker KNDS pushes Berlin to decide on taking stake before IPO

German family shareholders want to press ahead with listing of Paris-backed group at €15bn-€20bn valuationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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