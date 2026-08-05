TAT Technologies LtdShs Aktie
WKN: 884632 / ISIN: IL0010827264
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05.08.2026 14:09:19
TAT Technologies Ltd. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - TAT Technologies Ltd. (TATT) revealed a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $8.07 million, or $0.61 per share. This compares with $3.44 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, TAT Technologies Ltd. reported adjusted earnings of $4.66 million or $0.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.8% to $52.94 million from $43.10 million last year.
TAT Technologies Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.07 Mln. vs. $3.44 Mln. last year. -EPS: $0.61 vs. $0.30 last year. -Revenue: $52.94 Mln vs. $43.10 Mln last year.
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