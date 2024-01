TecDAX aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start des Mittwochshandels steigen

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent fester bei 3 324,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 493,833 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,373 Prozent auf 3 300,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 299,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 330,86 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 3 324,53 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Wert von 2 873,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wies der TecDAX 3 171,78 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,013 Prozent nach unten. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 3 373,55 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SAP SE (+ 7,70 Prozent auf 160,86 EUR), Nordex (+ 3,94 Prozent auf 9,88 EUR), JENOPTIK (+ 3,41 Prozent auf 28,54 EUR), ATOSS Software (+ 1,69 Prozent auf 241,00 EUR) und MorphoSys (+ 1,64 Prozent auf 33,42 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-2,17 Prozent auf 90,20 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 34,36 EUR), ADTRAN (-1,26 Prozent auf 7,03 USD), Telefonica Deutschland (-0,42 Prozent auf 2,35 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,25 Prozent auf 39,92 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 656 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 175,853 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at