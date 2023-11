TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu

So bewegt sich der TecDAX heute.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 3 003,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 446,207 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,043 Prozent stärker bei 2 996,08 Punkten, nach 2 994,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2 989,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 009,02 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 2 947,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 148,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 119,62 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 3,34 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 3,25 Prozent auf 66,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,68 Prozent auf 83,44 EUR), Sartorius vz (+ 2,31 Prozent auf 252,40 EUR), Kontron (+ 2,05 Prozent auf 21,86 EUR) und Siltronic (+ 1,25 Prozent auf 84,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 26,40 EUR), Nagarro SE (-3,02 Prozent auf 73,75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,60 Prozent auf 34,50 EUR), Deutsche Telekom (-1,36 Prozent auf 21,35 EUR) und United Internet (-1,01 Prozent auf 19,60 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 644 024 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 157,746 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die SMA Solar-Aktie weist mit 8,89 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at