TecDAX aktuell: TecDAX gibt zum Handelsstart nach

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,29 Prozent auf 3 319,85 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 484,206 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,228 Prozent auf 3 321,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 329,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 321,85 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 307,89 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 3 107,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2023, stand der TecDAX noch bei 3 056,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, wurde der TecDAX auf 2 931,82 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 14,22 Prozent zu. Bei 3 354,19 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Energiekontor (+ 7,38 Prozent auf 75,70 EUR), MorphoSys (+ 3,39 Prozent auf 33,86 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,67 Prozent auf 99,88 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 58,95 EUR) und HENSOLDT (+ 0,59 Prozent auf 23,98 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Nagarro SE (-2,65 Prozent auf 90,15 EUR), JENOPTIK (-1,36 Prozent auf 27,64 EUR), Nordex (-1,24 Prozent auf 9,99 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,07 Prozent auf 26,80 EUR) und EVOTEC SE (-1,07 Prozent auf 20,35 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 701 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 165,489 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,14 erwartet. Im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie mit 7,56 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at