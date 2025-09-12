HENSOLDT Aktie

91,85EUR -4,00EUR -4,17%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

12.09.2025 12:27:21

HENSOLDT Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihr noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Hensoldt erwarte ab Oktober einen Anstieg der deutschen Verteidigungsaufträge./gl/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
94,40 € 		Abst. Kursziel*:
-2,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,16%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

