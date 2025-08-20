HENSOLDT Aktie

76,25EUR -4,05EUR -5,04%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

20.08.2025 07:16:42

HENSOLDT Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David H Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 11:05 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
80,96 € 		Abst. Kursziel*:
48,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,38%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

