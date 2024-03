TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent tiefer bei 3 431,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 530,242 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,483 Prozent auf 3 447,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 464,00 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 447,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 420,42 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 414,74 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, bei 3 266,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 255,25 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,23 Prozent zu. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 17,97 EUR), SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 57,90 EUR), QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 41,26 EUR), ATOSS Software (+ 0,58 Prozent auf 262,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,50 Prozent auf 13,10 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-2,72 Prozent auf 25,43 EUR), HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 33,10 EUR), Sartorius vz (-2,05 Prozent auf 358,60 EUR), Siltronic (-2,03 Prozent auf 82,20 EUR) und SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 9 905 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 206,529 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at